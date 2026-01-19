Lazio Nuoto femminile vince a Santa Maria Capua Vetere

La S.S. Lazio Nuoto femminile continua a crescere e a convincere. Nella trasferta di Santa Maria Capua Vetere, le ragazze guidate da Iacopo Spagnoli superano con autorità il Circolo Villani San Prisco per 12-6, centrando la quarta vittoria stagionale su cinque gare nel campionato di Serie A2 girone Sud.

L’avvio di gara è stato combattuto, con le padrone di casa determinate a rendere difficile la vita alle biancocelesti. Dopo una fase di studio, però, la Lazio ha alzato il livello: maggiore organizzazione difensiva, precisione in attacco e gestione matura dei momenti chiave hanno permesso alle capitoline di prendere il largo e controllare il match fino alla sirena finale.

La vittoria campana conferma i progressi di un gruppo giovane ma già ben strutturato. Le biancocelesti hanno mostrato continuità di rendimento, alternando intensità e lucidità, e dimostrando di saper colpire con soluzioni diverse. Soddisfatto il tecnico Iacopo Spagnoli, che al termine della gara ha sottolineato il valore del risultato: “Vincere in trasferta non è mai semplice. Dopo una prima fase di studio, abbiamo fatto valere le nostre qualità tecniche e tattiche. Sono contento della prestazione e del contributo di tutte le ragazze: è una vittoria importante per dare continuità al nostro percorso. La classifica, al momento, è ottima”.

Ora il campionato osserva tre settimane di pausa. La Lazio tornerà in vasca domenica 8 febbraio, davanti al proprio pubblico, per affrontare il Volturno nella piscina del centro sportivo Le Cupole di Acilia. Un appuntamento atteso per confermare ambizioni e continuità.