Lazio-Napoli, Conte cerca punti per inseguire Milan

La partita tra Lazio e Napoli è molto importante per la classifica. Il Milan ha già vinto la sua partita contro il Cagliari, quindi la Lazio deve cercare di vincere per non staccarsi troppo dai primi posti. La squadra di Conte vuole tornare a -1 dal Milan, quindi cerca i tre punti.

Sarri, allenatore della Lazio, affronta il suo passato in quanto ha allenato gli azzurri. In campo ci saranno Guendouzi e Basic, che tornano dopo la squalifica, mentre Isaksen partirà titolare al posto di Cancellieri. Castellanos non è stato convocato in quanto è a un passo dal trasferirsi al West Ham. Il Napoli, invece, dovrà fare a meno di Lukaku, che tornerà a giocare tra una ventina di giorni, quindi probabilmente Conte schiererà la stessa formazione delle ultime partite.