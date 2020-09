Quarantena in Turchia

– Per il ritorno a Formello dovrà attendere, Vedat Muriqi ha il coronavirus ed è in quarantena in Turchia. Dopo le indiscrezione delle ultime ore, il club biancoceleste ha confermato la notizia. Il nuovo attaccante della Lazio si è sottoposto al test poco prima di ripartire per l’Italia dove si sarebbe dovuto aggregare in questi giorni alla squadra di Simone Inzaghi in vista della ripresa del campionato.

Il giocatore è asintomatico, ma dovrà comunque osservare la quarantena in Turchia prima di sottoporsi a un nuovo tampone e, se negativo, tornare nella Capitale. Il giocatore kosovaro la scorsa settimana ha firmato un quinquennale con la società di Claudio Lotito e sarà comunque a disposizione del tecnico dopo la sosta di ottobre, ovvero quando avrà recuperato dall’attuale infortunio, uno stiramento rimediato in allenamento con il Fenerbahce a metà agosto.