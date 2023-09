Lazio-Monza 1-1, Gagliardini risponde a Immobile

Lazio e Monza pareggiano 1-1 nel match valido per la quinta giornata della Serie A 2023-2024. I biancocelesti passano in vantaggio al 12′ con il rigore che Immobile trasforma dopo il fallo di Ciurria su Zaccagni. Il Monza pareggia al 36′ con Gagliardini, bravo a insaccare da pochi passi dopo un cross basso di Ciurria. Nella ripresa la Lazio sfiora il vantaggio al 57′, quando Immobile colpisce il palo. Il Monza non rinuncia a pungere e con Colpani va vicino al vantaggio. Alla fine, il pari consente ai lombardi di salire a 5 punti. La Lazio è a quota 4.