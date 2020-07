Calhanoglu, gol e infortunio

Il miglior Milan della stagione mette in ginocchio la Lazio e regala una bella fetta di scudetto alla Juventus. I rossoneri passano 3-0 all’Olimpico e infliggono il primo ko interno: a segno Calhanoglu, Ibrahimovic su rigore e Rebic. I capitolini sono ora distanti 7 punti dalla Juventus, mentre il “Diavolo” difende la zona Europa League sorpassando momentaneamente il Napoli al sesto posto.

Nella Lazio non è un caso vedere la casella dei 0 gol fatti proprio nella giornata in cui erano assenti per squalifica sia Immobile che Caicedo. Simone Inzaghi si arrangia con Correa, mentre l’ex Pioli si affida dal 1′ a Ibrahimovic. A sbloccare la gara però ci pensa al 23′ Calhanoglu che, grazie a un tiro deviato involontariamente da Parolo, beffa Strakosha dal limite. E’ la terza gara consecutiva che i biancocelesti vanno in svantaggio, stavolta però niente rimonta. Anzi le cose si complicano al 34′ quando Radu respinge di mano un cross in area di Saelemaekers: rigore sacrosanto che Ibrahimovic realizza con qualche brivido perché Strakosha riesce a toccare il pallone ma poi è sfortunato nel rimpallo. Prima dell’intervallo il migliore in campo, Calhanoglu, alza bandiera bianca per un problema al polpaccio da valutare.

No Immobile no party

Nella ripresa la Lazio non ha la forza fisica per rimontare, anche perché dietro Romagnoli e Kjaer respingono ogni cross. Piove sul bagnato quando Milinkovic chiede il cambio per un problema muscolare. Inevitabilmente i capitolini concedono ampi spazi: un invito a nozze per il turbo Rebic, che al 59′ sfrutta un assist al bacio di Bonaventura per il definitivo 3-0. E’ la mazzata finale per i padroni di casa, che non hanno più la forza di reagire. Nel finale Theo Hernandez si divora il poker e, al triplice fischio dell’arbitro, battibecca con Lazzari, ma il principio di rissa viene subito fermato. I ragazzi di Inzaghi sono ora a -7 dalla Juventus: è vero che c’è ancora lo scontro diretto da disputare, ma i giochi sembrano quasi fatti. E’ pesata come un macigno l’assenza di Immobile, ma va riconosciuto al Milan di aver disputato una signora partita.

LAZIO-MILAN 0-3 (0-2)

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu (55′ Vavro); Lazzari, Parolo, Leiva (46′ Adekanye), Milinkovic (67′ D. Anderson), Jony (55′ Lukaku); Luis Alberto; Correa (64′ Cataldi). A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, J. Silva, Armini, Falbo, A. Anderson. All.: Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti (71′ Calabria), Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié (86′ Biglia), Bennacer; Saelemaekers, Bonaventura (71′ Krunic), Çalhanoglu (38′ Paqueta’); Ibrahimovic (46′ Rebic). A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Gabbia, Laxalt, Brescianini, D. Maldini, R. Leão. All.: Stefano Pioli.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese (Teramo).

Marcatori: Calhanoglu al 23′, Ibrahimovic (rig.) al 34′ e Rebic al 59′.

Ammoniti: Lukaku e Paquetà.

Recupero: 2′ e 2′.