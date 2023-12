Lazio, le ultime su Immobile e Luis Alberto

Non arrivano buone notizie in casa Lazio

In casa Lazio si fa la conta degli infortunati dopo il successo contro l’Empoli. Immobile e Luis Alberto si sono fermati proprio durante il primo tempo contro i toscani, e non giungono buone notizie per i fantallenatori.

Partiamo dal capitano. Immobile dovrà stare fermo almeno 20 giorni, ma lo stop potrebbe anche essere più considerevole. Riaverlo per la Supercoppa (19 gennaio la semifinale, il 22 l’eventuale finale) è una previsione ottimistica, in realtà il trauma distrattivo di cui è vittima rischia di metterlo fuori causa fino a fine gennaio. Si farà il possibile per accorciare le tempistiche, di sicuro non ci sarà contro Frosinone, Udinese e Lecce in campionato e per il quarto di finale di Coppa Italia con Roma o Cremonese.

Situazione più delicata per il suo collega spagnolo. Luis Alberto rischia un mese ai box: oggi pomeriggio arriveranno risposte più precise dopo gli esami strumentali, la risonanza dovrà stabilire se c’è o meno una lesione all’adduttore. Da qualche settimana il Mago conviveva con un’infiammazione pubalgica, il timore è che questa volta abbia riportato una lesione. Qualora si trattasse di uno stiramento, il numero 10 salterebbe anche la Supercoppa e l’obiettivo diventerebbe rientrare per Lazio-Napoli del 28 gennaio.

L’infortunio di Immobile apre a due possibili scenari. Il primo: il rilancio di Castellanos

, ruolo su ruolo. Il Taty è stato preso in estate proprio come vice Ciro, per sostituirlo in caso di problemi fisici e per dargli respiro nell’arco della stagione. Da non escludere però il ritorno di Felipe Anderson come falso nove, esperimento più volte utilizzato l’anno scorso con buoni risultati: in tal caso a destra avrebbe più chance Isaksen

, apparso in netta crescita.

Senza Luis Alberto, col Frosinone ci sarà Kamada che però poi partirà per la Coppa d’Asia. Una mazzata, dunque, per il centrocampo di Sarri che perde il suo uomo di maggior qualità proprio nel peggior momento della stagione. E allora maggior spazio per Vecino

, col trio in mediana completato da Rovella e Guendouzi. Aspettando eventuali novità dal mercato.

Fantacalcio.it per Adnkronos