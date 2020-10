“Mercato? Spero finisca presto”

“Contro l’Inter dovremo fare una partita perfetta, perché affrontiamo una squadra molto fisica con un ottimo allenatore e tantissimi giocatori da poter utilizzare”. Simone Inzaghi presenta così Lazio-Inter di domenica pomeriggio, chiedendo ai suoi di dimenticare subito il brutto ko di mercoledì contro l’Atalanta: “Abbiamo fatto degli errori che con queste squadre non ti puoi permettere. Contro l’Inter dovremo essere concentrati. Le aspettative su di noi? È giusto che ci siano, veniamo da un’esaltante stagione, sapevamo che in queste prime tre partite avremmo avuto dei problemini ma dobbiamo andare oltre questi problemi”.

In vista della sfida contro la Beneamata, Inzaghi deve risolvere dei dubbi in attacco: “Farò le mie valutazioni oggi nella rifinitura. Dobbiamo vedere come hanno recuperato Immobile e Caicedo e come sta Correa”. L’argentino è in dubbio a causa della lombalgia, mentre non è ancora disponibile Muriqi. Tra i nuovi arrivati finalmente ci sarà Fares: “E’ arrivato con una preparazione non adeguata – spiega il tecnico biancoceleste -, quindi sta crescendo e sta cercando di imparare velocemente. Domani sarà in panchina”. Ultime ore di mercato, Inzaghi si cuce la bocca su possibili nuovi innesti: “Non parlo di giocatori che non sono qui. Abbiamo il direttore che lavora 24 ore al giorno. Sa lui il da farsi, spero si chiuda al più presto, così tutti possono essere concentrati sulla propria professione”. Chiusura sul covid che torna a minacciare anche il campionato: “La previsione era che con l’arrivo dell’autunno ci sarebbe stata un’impennata di casi e così è stato. Rispetto a marzo le autorità e il governo sanno muoversi meglio. Dobbiamo stare tranquilli e prendere le precauzioni necessarie. Speriamo vada tutto bene”.