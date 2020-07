ROMA – “Contro il Cagliari voglio conquistare matematicamente la Champions”. Sfumato il sogno scudetto, Simone Inzaghi fissa l’ultimo obiettivo per la Lazio prima dello sciogliete le righe al termine di una lunghissima e stressante stagione. Quella contro i sardi non sarà una partita come le altre per il tecnico biancoceleste che taglierà il traguardo delle 200 panchine. A fine stagione arriverà a 203 e sarà l’allenatore con più panchine della storia della Lazio, superando anche Dino Zoff, fermo a 202. “E’ un traguardo importante che fa piacere. Ci arrivo dopo 4 anni di carriera e questo mi rende orgoglioso. Spero che i ragazzi mi facciano il regalo di vincere”. Il Cagliari non ha ormai più obiettivi in classifica ma Inzaghi non si fida: “Ci renderà la vita difficile”, dice. “Stimo Zenga, è un ottimo allenatore. Si è trovato a dover affrontare diverse problematiche che sta risolvendo. Dovremo essere bravi e concentrati se vorremo centrare il nostro obiettivo”.





Tornano Patric, Correa, Luis Alberto e Marusic

Per quanto riguarda la formazione, Inzaghi resta abbottonato: “Vedremo quanti uomini recupererò, sarà importante la prestazione dell’intero gruppo e la disponibilità dei singoli. Prendo come esempio Cataldi che, dopo essersi infortunato, si è reso da subito disponibile perché sapeva che avevamo tante defezioni a centrocampo”. Inzaghi, comunque, avrà più uomini a disposizione rispetto alla gara con la Juve. Al rientro dalla squalifica di Patric, si aggiungono anche i ritorni di Correa, Luis Alberto e Marusic. Recuperi che consentono al tecnico biancoceleste di poter far riposare alcune colonne portanti della sua squadra finora utilizzate ininterrottamente da quando è ripreso il campionato. Importante il rientro del trequartista spagnolo, costretto a saltare le ultime due trasferte con Udinese e Juventus. Lo stesso vale per l’esterno montenegrino, dall’inizio a sinistra (Lulic out, Jony da valutare) oppure a gara in corso. L’alternativa più plausibile a partire all’inizio resta Djavan Anderson, che a Torino si è ben comportato all’esordio dal primo minuto. Difficile per Lukaku dopo la tirata d’orecchie di Inzaghi per i ripetuti ritardi in allenamento. In difesa Patric potrebbe prendere il posto di difensore di centro destra, con Luiz Felipe centrale e Acerbi sul lato sinistro a rimpiazzare l’infortunato Radu. In attacco, da capire se Correa è in grado di sostenere la gara dal fischio iniziale, altrimenti sarà staffetta con Caicedo per affiancare Immobile.







Fonte