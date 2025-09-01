24 C
Lazio investe 11 milioni per assunzioni di giovani under 35

Lazio investe 11 milioni per assunzioni di giovani under 35

La Regione Lazio ha destinato 11 milioni di euro per favorire le assunzioni di giovani sotto i 35 anni nei settori industria e servizi. Questa iniziativa è stata annunciata da Roberto Severini, Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino, che sottolinea l’importanza di questa opportunità per il mercato del lavoro locale.

I fondi saranno utilizzati per fornire incentivi alle aziende che assumeranno giovani a tempo indeterminato. L’importo degli incentivi è significativo: le aziende potranno ricevere fino a 16.000 euro per ogni giovane disoccupato residente nel Lazio e in possesso di un diploma di laurea o tecnico superiore. Se il candidato viene assunto come dirigente, l’incentivo sale a 24.000 euro.

Il bando per partecipare a questa iniziativa sarà aperto dal primo ottobre fino al primo aprile 2026. Il provvedimento mira a contrastare la disoccupazione giovanile e rappresenta un’importante risorsa per un territorio come Fiumicino, noto per il suo potenziale e talento giovanile. Severini ha espresso il suo apprezzamento per l’attenzione mostrata dalla maggioranza regionale verso questa problematica, evidenziando l’importanza di una collaborazione proficua tra la Regione e le comunità locali.

