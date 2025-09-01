Lazio investe 11 milioni per assunzioni di giovani under 35

La Regione Lazio ha destinato 11 milioni di euro per favorire le assunzioni di giovani sotto i 35 anni nei settori industria e servizi. Questa iniziativa è stata annunciata da Roberto Severini, Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino, che sottolinea l’importanza di questa opportunità per il mercato del lavoro locale.

I fondi saranno utilizzati per fornire incentivi alle aziende che assumeranno giovani a tempo indeterminato. L’importo degli incentivi è significativo: le aziende potranno ricevere fino a 16.000 euro per ogni giovane disoccupato residente nel Lazio e in possesso di un diploma di laurea o tecnico superiore. Se il candidato viene assunto come dirigente, l’incentivo sale a 24.000 euro.

Il bando per partecipare a questa iniziativa sarà aperto dal primo ottobre fino al primo aprile 2026. Il provvedimento mira a contrastare la disoccupazione giovanile e rappresenta un’importante risorsa per un territorio come Fiumicino, noto per il suo potenziale e talento giovanile. Severini ha espresso il suo apprezzamento per l’attenzione mostrata dalla maggioranza regionale verso questa problematica, evidenziando l’importanza di una collaborazione proficua tra la Regione e le comunità locali.