Lazio: Innovazione e Startup, Investimenti per il Futuro

Il Lazio sta emergendo come un polo innovativo in Europa, grazie a un crescente investimento nelle tecnologie avanzate. Recenti dati confermano il progresso della regione, che ha raggiunto posizioni significative sia a livello nazionale che europeo.

La vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, ha annunciato che il Lazio è passato dal 20° al 5° posto in Europa per l’innovazione, guadagnando 15 posizioni in pochi anni e posizionandosi al secondo posto in Italia dopo la Lombardia. Per incentivare ulteriormente il settore, la Regione investirà oltre 100 milioni di euro per supportare startup e PMI attraverso una strategia di Venture Capital. Questo piano mira a creare un ecosistema favorevole all’innovazione, con misure specifiche come investimenti diretti nelle startup, supporto a fondi dedicati e finanziamenti per acceleratori. Inoltre, si prevede l’apertura di un nuovo Acceleratore Clean Deep-Tech entro il 2025 e un totale di 110 milioni di euro dal bando Step, destinato allo sviluppo di tecnologie deep tech critiche, accessibile anche a grandi imprese. È stato introdotto anche un voucher per la digitalizzazione delle aziende, con una dotazione di 20 milioni di euro, caratterizzato da un processo di richiesta semplificato per ridurre la burocrazia. Queste iniziative pongono il Lazio come una delle regioni più attrattive d’Europa per l’innovazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.tg24.info