Lazio, infortunio per Gila

Non arrivano buone notizie per Marco Baroni. L’allenatore della Lazio dovrà fare a meno di Gila per i prossimi mesi. Il difensore si era messo in mostra lo scorso anno con ottime prestazioni che hanno ingolosito anche tanti fantallenatori.

A comunicare la notizia ai tifosi ed ai fantallenatori ci ha pensato la stessa Lazio tramite una nota ufficiale diramata sui propri canali. Di seguito il bollettino medico della Lazio: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Mario Gila Fuentes è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali.

Gli accertamenti hanno evidenziato una frattura della falange dell’alluce del piede sinistro riportata nel corso degli allenamenti.

Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”.

Al momento la Lazio non ha dato comunicazione circa i tempi di recupero, ma la sensazione è che lo stop possa essere abbastanza lungo. Saranno circa 2-3 i mesi di stop: una bella tegola in vista dell’inizio della stagione e dell’asta di inizio anno del Fantacalcio.