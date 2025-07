Lazio in Turchia: buone indicazioni nonostante la sconfitta

La Lazio ha affrontato il suo primo test in Turchia con risultati altalenanti. Nel match contro il Fenerbahçe, squadra guidata da José Mourinho, i biancocelesti hanno subìto una sconfitta a causa di un errore di Guendouzi in fase di costruzione. A decidere l’incontro è stato Kahveci, che ha realizzato il gol del vantaggio grazie a un assist di En-Nesyri.

L’incontro ha fornito a Maurizio Sarri l’opportunità di testare i suoi giocatori e di accumulare minuti preziosi in vista del campionato. Il tecnico potrà trarre insegnamenti anche dalla prossima sfida contro il Galatasaray, squadra campione di Turchia che ha recentemente riaccolto l’attaccante Osimhen.

Nonostante la sconfitta, la difesa della Lazio ha mostrato resilienza, sopportando un’intensa pressione iniziale da parte degli avversari. Nel corso della partita, i biancocelesti hanno iniziato a guadagnare terreno, creando due occasioni nel finale del primo tempo. Tra le note positive della prestazione si segnalano le prove di Gila e Provstgaard, che dovrebbero essere schierati in campo per l’esordio in campionato contro il Como.

Inoltre, la coppia formata da Cataldi e Vecino, subentrata all’inizio del secondo tempo, ha dimostrato una buona intesa, rivelandosi più efficace rispetto ai compagni Rovella e Dele-Bashiru.