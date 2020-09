Reina para un rigore, vittoria al 90′ con un ‘gollonzo’

– Nella seconda amichevole stagionale ad Auronzo di Cadore, dopo il deludente pareggio con la Triestina, la Lazio soffre anche contro il Padova, battuto solo per 1-0 grazie ad un’autorete, ma applaude Reina che, all’esordio in biancoceleste, si è reso protagonista di una grande parata su rigore. Sicuramente stanca dopo aver svolto anche l’allenamento mattutino, incentrato su prove tattiche e sul lavoro sulle palle inattive, la Lazio si è presentata con il solito 3-5-2, ma con qualche novità. Oltre a Reina, in difesa ha trovato spazio Vavro insieme a Radu e Luiz Felipe. Mentre in regia, accanto a Parolo e Luis Alberto, ha giocato Escalante al posto di Milinkovic-Savic assente per gli impegni con la nazionale. Sulle fasce il titolarissimo Lazzari da un lato e Lukaku dall’altro mentre in attacco a formare la coppia offensiva sono stati Caicedo e Moro.

Nel primo tempo, chiuso sullo 0-0, i migliori della Lazio sono stati Escalante e Caicedo, che hanno avuto varie opportunità per concludere a rete ma hanno sbagliato misura. Nella ripresa sono entrati Bastos per Luiz Felipe e Kiyine per Moro. Pepe Reina ha parato un rigore a Ronaldo intuendo la direzione e deviando la sfera in corner. Allo scadere del tempo è arrivato il gol-vittoria in maniera rocambolesca: sugli sviluppi di una punizione di Luis Alberto, Merelli e Fazzi si sono scontrati facendo carambolare il pallone in porta.

Cataldi: “Vorrei che la squadra salisse uno scalino in più”

A fine match ha parlato Danilo Cataldi: “Giocare la Champions League sarà una grandissima emozione. Portare questa maglia in Italia e soprattutto in Europa è un grande orgoglio, cercheremo di onorarla al meglio in ogni partita. Le esperienze lontano da Roma mi hanno sicuramente rafforzato, lavorando quotidianamente poi con grandi calciatori ho fatto uno step in più. Sto cercando di recuperare dal mio infortunio, facendo di tutto per tornare il prima possibile a disposizione di Inzaghi. Cercheremo di fare una grande stagione. Vorrei vedere la Lazio confermarsi in campionato e fare sempre meglio in Europa, una Lazio capace di salire uno scalino ancora più in alto”. Chiusura dedicata a Escalante: “Si è inserito bene nel gruppo, è un bravo ragazzo che si impegna molto, ci darà una mano importante”.