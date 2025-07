Lazio in crisi: attacco insostanziale e idee confuse

La Lazio sta vivendo un periodo difficile in attacco, con i centravanti che stanno faticando a contribuire al gioco e a trovare la rete. Nella recente sfida contro il Fenerbahçe, Castellanos è rimasto isolato in area per oltre sessanta minuti, senza mai ricevere palle giocabili. Anche Taty, che ha mostrato impegno, non è riuscito a far sentire la sua presenza, vagando senza una reale connessione con il resto della squadra.

Nel primo tempo, le occasioni da rete sono state scarse, con un’unica azione degna di nota scaturita da un passaggio di Rovella a Cancellieri, il cui colpo di testa è stato facilmente parato dal portiere turco. L’attacco laziale ha mostrato segni di nervosismo, in parte dovuti all’atteggiamento dell’arbitro e dei rivali, aggravato dall’assenza di supporto dal centrocampo. La mancanza di costruzione di gioco ha impedito agli attaccanti di esprimersi.

Il tecnico Sarri sta affrontando questa situazione riflettendo su un possibile cambio di modulo, passando da un 4-3-3 a un 4-3-1-2, che potrebbe consentire una maggiore fluidità offensiva e la possibilità di inserire un giocatore che funzioni da collante tra centrocampo e attacco. Zaccagni o Pedro potrebbero avere un ruolo centrale in questa nuova disposizione, ma al momento la squadra fatica a trovare un’adeguata armonia in campo.

Con la prossima sfida contro il Galatasaray imminente, la Lazio ha poco tempo per sperimentare nuove soluzioni, mentre la questione del miglioramento offensivo rimane una priorità.