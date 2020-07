L’amarezza per una stagione che poteva essere trionfale e che si è dissolta come neve al sole. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, molti tifosi della Lazio si sono riversati sui social e tra i bersagli c’è stato Ciro Immobile. L’attaccante napoletano non ha gradito e si è sfogato sui social: “Probabilmente c’è qualcuno che dimentica facilmente, quindi vi chiedo di lasciare in pace la mia famiglia – ha scritto sul proprio profilo Instagram – Se volete scrivere cattiverie e insulti fatelo a me direttamente, la mia famiglia non c’entra niente, grazie”.

Intanto la squadra è tornata sui campi di Formello per il primo allenamento in vista della trasferta di Udine, in programma mercoledì alle ore 21:45. Lavoro di scarico in palestra per i giocatori che sono stati impegnati ieri allo stadio Olimpico, mentre sul terreno di gioco sono scesi soltanto gli elementi rimasti a riposo o entrati nel secondo tempo. Esercitazioni tecniche per il gruppo sul campo che ha concluso la seduta con un’ulteriore esercitazione basata su cross e tiri in porta.

Arrivano notizie su Marusic: il calciatore montenegrino sarebbe volato in Spagna, a Barcellona, per monitorare e accelerare la guarigione del problema all’adduttore. Difficile pensare che possa essere recuperato per le prossime partite. Problemi di formazione per Simone Inzaghi che dovrà essere estremamente cauto nelle scelte per evitare delle ricadute, dato che Leiva ha un minutaggio limitato, Milinkovic è stato in dubbio fino al fischio d’inizio della gara di ieri contro i neroverdi e Cataldi è dovuto entrare nella ripresa perchè ancora alle prese con una distorsione alla caviglia. Altro dubbio riguarda Luiz Felipe: il centrale brasiliano non è ancora al meglio e schierarlo tra tre giorni potrebbe essere un rischio.