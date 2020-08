“Gol al Milan ricordo speciale”

“Dall’Europa League dei primi anni, ora apriamo un nuovo ciclo che inizia con la Champions: vogliamo continuare a crescere, abbiamo lottato con le unghie e con i denti per raggiungerla, non vogliamo fare la comparsa”. Reduce dalla miglior stagione della propria carriera, Ciro Immobile scalda già il motore in vista del 2020/2021, annata in cui tornerà a giocare la Champions League, per la prima volta con la maglia della Lazio.

Le raffiche di gol in campionato gli sono valse la Scarpa d’oro, Immobile ricorda le reti più belle: “Il gol con il Brescia mi ha emozionato tanto perché mi ha permesso di superare Lewandowski, un ricordo speciale è quello con il Milan perché il 100° in biancoceleste. Tutti però sono stati importanti, soprattutto quando si vince. Lottare con il polacco, ma anche con Ronaldo e con Messi non è stato facile”. Dopo lo stop per il coronavirus la Lazio, in piena lotta per lo scudetto, ha tentennato ma l’attaccante della Nazionale guarda il bicchiere mezzo pieno: “Dovremo ripartire dagli ultimi mesi, sappiamo cosa fare per raggiungere i nostri obiettivi. Siamo quelli delle undici vittorie consecutive e non di Lecce. Sappiamo quale strada dobbiamo percorrere”.

“Reina ci darà tanto”

Dal passato al futuro. Con la Champions arriveranno rinforzi, nel ritiro di Auronzo c’è già Pepe Reina: “E’ un professionista a tutto tondo, ha vinto tanto in carriera. Ci darà certamente quello che ci manca, soprattutto in campo internazionale. È una persona eccezionale, lo conoscevo già in passato. È quei da un paio di giorni ma sembra essere qui da una vita. Stesso discorso vale per Escalante, è serio e negli allenamenti si applica sempre tanto”. In testa c’è sempre la coppa: “Mi affaccio alla Champions con entusiasmo, conosco un po’ questa competizione, sarà un’annata ricca d’impegni, è uno slancio in più per il futuro”.