Lazio-Fiorentina 1-2, spettacolo dei viola: la partita

La Fiorentina vince 2-1 contro la Lazio all’Olimpico. La squadra di Palladino inizia forte, segnando due gol nel primo tempo con Adli all’11’ e Beltran al 17′, e sfiora il tris con Gudmundsson. La Lazio offre poche occasioni nel primo tempo. Nella ripresa, è costante il pressing dei biancocelesti che trovano il gol al 92′ con Marusic, e cercano di pareggiare con lo stesso Marusic e Pedro nel recupero. Con questa vittoria, i viola stanno a 36 punti, a -1 dalla Juventus quinta, mentre la Lazio resta quarta a 39 punti.

Palladino opta per Pongracic al centro della difesa in sostituzione di Comuzzo, confermando Ranieri con Dodo e Gosens sugli esterni. La mediana è composta da Folorunsho, Adli e Madragora, con Beltràn e Gudmundsson a supporto di Kean. Baroni, per la Lazio, schiera Dele Bashiru al posto di Rovella e mantiene un’impostazione con Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini in difesa, mentre Guendouzi è centrale in mediana. Castellanos ha al fianco Isaksen, Dia e Zaccagni.

Il primo tempo è dominato dalla Fiorentina, che segna rapidamente. La Lazio cerca una reazione, ma trova difficoltà. Nella ripresa, la Lazio aumenta l’intensità ma la Fiorentina difende bene. Al 63′, Adli è espulso per comportamento antisportivo. Il giocatore della Lazio svolge un attacco determinato e riesce a segnare tardi, ma nel finale non riesce a pareggiare nonostante un tiro di Pedro che centra il palo. La gara termina con tensione, culminando in espulsioni dei tecnici di entrambe le squadre.