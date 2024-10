Lazio-Empoli 2-1, gol e match

La Lazio ha ottenuto una vittoria di rimonta contro l’Empoli, chiudendo la settimana con tre vittorie su tre partite, e si è così portata al terzo posto in classifica, raggiungendo la Juventus con 13 punti. Per l’Empoli, invece, si tratta della prima sconfitta in campionato, rimanendo fermo all’ottavo posto con 10 punti.

Il match, giocato allo stadio Olimpico, inizia in salita per la Lazio: dopo solo 9 minuti, Esposito segna per l’Empoli. Tuttavia, i biancocelesti reagiscono e trovano il pari al 49’ del primo tempo con Zaccagni che colpisce di testa su un cross di Tavares. Nella ripresa, al 39′, Pedro segna il gol decisivo, completando la rimonta.

La Lazio parte subito all’attacco e crea diverse opportunità. Zaccagni e Dia sono i protagonisti delle prime azioni pericolose, ma le conclusioni sono imprecise. L’Empoli, al primo affondo, trova il vantaggio con Esposito, risultando efficace in contropiede. La Lazio, pur continuando a spingere, fatica a concretizzare le occasioni fino al gol del pareggio nel finale di primo tempo.

Nella ripresa, la Lazio ha l’opportunità di portarsi in vantaggio con un rigore, ma Castellanos fallisce il tiro, parato da Vasquez. La partita prosegue con qualche ammonizione e sostituzioni da entrambe le squadre. L’Empoli entusiasma nei contrattacchi, ma è la Lazio a mantenere il dominio del gioco.

Il gol decisivo arriva a pochi minuti dalla fine, quando Pedro riceve un assist di Castellanos in area e con un potente tiro segna dal lato destro, regalando così la vittoria ai suoi. Nonostante un finale intenso con altre occasioni da rete per la Lazio, il punteggio rimane fissato sul 2-1.

Con questa vittoria, la Lazio si dimostra in grande forma, mentre l’Empoli deve riorganizzarsi dopo la prima sconfitta stagionale. La partita ha messo in evidenza la resilienza della Lazio e il potenziale offensivo dei suoi giocatori, contribuendo a una classifica che promette emozioni e competizione nel proseguo del campionato.