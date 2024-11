Lazio-Cagliari 2-1, a segno Dia e Zaccagni

La Lazio ha superato il Cagliari con un punteggio di 2-1 nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A, giocato allo stadio Olimpico di Roma. La squadra di casa ha segnato rapidamente, con Dia che ha aperto le marcature al 2′ minuto, approfittando di un errore del portiere Scuffet su una punizione di Pellegrini. Il Cagliari ha tentato di reagire, ma al 41′ Luvumbo ha trovato il pareggio con un tiro deviato, che ha ingannato il portiere Provedel.

Nel secondo tempo, la Lazio ha mostrato maggiore determinazione e, al 76′, è tornata in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Zaccagni. Il fallo che ha portato al penalty è stato commesso da Zortea, che ha colpito Pellegrini invece di liberare l’area. La partita ha subito una svolta decisiva quando il Cagliari, già in difficoltà, ha subito due espulsioni. Mina ha ricevuto un secondo giallo per un fallo su Castellanos, e poco dopo, Adopo è stato espulso per proteste, lasciando la squadra in nove uomini.

La Lazio ha mantenuto il controllo del gioco e ha avuto altre occasioni per segnare, con Pedro che è stato protagonista nel finale ma ha sprecato due opportunità. La vittoria permette alla Lazio di consolidare la sua terza posizione in classifica, con 22 punti, a -3 dal Napoli capolista e a -2 dall’Inter. Il Cagliari, al contrario, ha subito la terza sconfitta consecutiva e rimane fermo a quota 9 punti, occupando la 14ª posizione in classifica.

Il match ha evidenziato una Lazio in forma e un Cagliari in difficoltà, con evidenti problemi disciplinari, sottolineati dai cartellini ricevuti. La Lazio, al suo terzo successo di fila, ha dimostrato di avere buone possibilità di competere nelle zone alte della classifica, mentre il Cagliari dovrà lavorare per migliorare il proprio rendimento e affrontare i prossimi incontri con maggiore determinazione.