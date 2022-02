La Lazio batte il Bologna per 3-0 nel match valido per la 25esima giornata della Serie A e si rilancia nella zona europea della classifica. I biancocelesti sbloccano il risultato al 13′. L’arbitro Piccinini punisce con il calcio di rigore la manata di Soumaoro a Zaccagni: il difensore del Bologna, in possesso di palla, allarga il braccio. Zaccagni crolla a terra, per l’arbitro è rigore. Immobile dal dischetto non sbaglia, 1-0. La Lazio chiude il match nella ripresa.

Al 53′ Luis Alberto imbuca alla perfezione per Zaccagni, che batte Skorupski in uscita: 2-0. La formazione di Sarri cala il tris al 63′ con una splendida azione corale. Luis Alberto e Pedro scambiano a ripetizione, Lazzari scappa a destra e offre a Zaccagni un pallone da spingere in rete: doppietta per il numero 20 e 3-0. La Lazio sale a 42 punti, il Bologna rimane a 28.