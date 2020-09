Benevento vicino al gol nel primo tempo

– Termina a reti inviolate il test di Serie A tra Lazio e Benevento, derby dei fratelli Inzaghi e quinta e ultima amichevole per i biancocelesti di Simone dopo la gara contro il Frosinone e le sfide giocate tra le Tre Cime di Lavaredo. Prima dell’esordio in campionato contro il Cagliari, i laziali hanno affrontato un test importante contro una squadra della massima Serie come il neopromosso Benevento di Pippo Inzaghi.

Simone Inzaghi schiera Strakosha tra i pali, un terzetto difensivo formato da Radu, Acerbi e Patric, mentre a centrocampo giocano Parolo, Lucas Leiva e Akpa Akpro. Sulla fascia destra Lazzari e dalla parte opposta Lukaku. La coppia d’attacco resta la stessa della gara con il Frosinone con Immobile e Correa. Il primo tempo termina senza reti, ma l’occasione più ghiotta è dei sanniti: al 38′ su un cross di Letizia, Moncini, a un passo dalla porta difesa da Strakosha, non riesce per pochissimo a concludere di testa. Pochi minuti dopo, è sempre il Benevento pericoloso con Insigne e quindi con Dabo, ma l’estremo difensore biancoceleste riesce a salvare i suoi.

Correa spreca

Nella ripresa, avvio sprint di entrambi le formazioni con la Lazio che spreca con Correa, mentre gli uomini di Pippo Inzaghi vanno a un passo dal vantaggio con Caprari che di testa a colpo sicuro trova un super Strakosha. Al 70′ altra azione importante della Lazio con Immobile che dal limite dell’area va alla conclusione, ma la sfera si perde sull’esterno della rete difesa da Montipò. Nonostante il forcing finale e i cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara, il match termina sullo 0-0.