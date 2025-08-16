24.5 C
Lazio-Atromitos: Amichevole in vista della Serie A

Da StraNotizie
La Lazio conclude il suo ciclo di amichevoli estive affrontando l’Atromitos, squadra greca di buon livello, a Rieti. Questo incontro rappresenta un’importante preparazione per l’esordio in Serie A, previsto a breve.

La partita si giocherà sabato, alle 20, presso lo Stadio Manlio Scopigno e sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli appassionati potranno seguire il match sia in televisione che in streaming, anche tramite dispositivi come console di gioco e smart TV.

Per quanto riguarda le formazioni, il tecnico Sarri dovrà rinunciare a Vecino e Belahyane, entrambi infortunati. Anche la presenza di Isaksen e Pedro è incerta. In difesa, saranno presenti Gila e Provstgaard, quest’ultimo in sostituzione di Romagnoli, squalificato. Il centrocampo vedrà Dele-Bashiru nella posizione di mezzala, mentre il trio offensivo sarà composto da Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Tra i pali ci sarà Mandas.

Dall’altra parte, l’Atromitos scenderà in campo con un modulo 4-2-3-1 e con Koselev in porta. I difensori Quivi, Stavropoulos, Mansur e Uronen comporranno la linea arretrata, supportati da Ouedraogo e Michorl a centrocampo. L’attacco sarà guidato da Baku.

Secondo le previsioni dei bookmaker, la Lazio è nettamente favorita per la vittoria, quotata a 1.40, mentre il successo dell’Atromitos è offerto a 4.70. Il pareggio è quotato a 3.80. I consigli degli esperti suggeriscono di puntare sul segno “no gol”, dato il recente buon rendimento difensivo della squadra.

