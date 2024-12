Lazio-Atalanta 1-1: i gol, la partita

Dopo undici vittorie consecutive, l’Atalanta vede interrompersi la propria striscia vincente in Serie A, pareggiando 1-1 contro la Lazio nell’incontro di alta classifica della 18/a giornata. Gli orobici iniziano in svantaggio al 27′ quando Dele-Bashiru segna per i biancocelesti. Tuttavia, all’88’, Brescianini, entrato da poco, riesce a pareggiare, mantenendo l’Atalanta al primo posto in classifica con 41 punti, uno in più dell’Inter e tre più del Napoli, che hanno una partita in meno; la Lazio è quarta a 35 punti.

La partita inizia con la Lazio che prende l’iniziativa. Al 6’ Castellanos tenta un tiro da fuori area, ma il pallone finisce a lato. A partire dal nono minuto, la Lazio crea diverse occasioni, ma il portiere Carnesecchi si dimostra attento e respinge i tiri di Castellanos e Guendouzi. Dopo un intervento astuto di Rovella, che prova a sorprendere Carnesecchi, la Lazio trova il gol al 27’ quando Dele-Bashiru riceve un passaggio da Rovella, supera De Roon e trafigge il portiere.

L’Atalanta reagisce ma fatica a concretizzare, mentre i biancocelesti continuano a creare pericoli. Rovella si mostra molto attivo, ma l’Atalanta riesce a evitare danni maggiori, anche grazie ai tentativi di Zappacosta che non trovano il bersaglio. Nel secondo tempo, Gasperini effettua cambi strategici, con Kossounou e Cuadrado che cercano di dare nuova linfa all’attacco. L’Atalanta spinge forte per il pareggio, e al 43’ Brescianini, su assist di Lookman, riesce finalmente a segnare, riportando la parità.

Negli ultimi minuti, l’Atalanta aumenta la pressione e cerca la vittoria, ma non riesce a superare Provedel. Nonostante le varie occasioni, il punteggio rimane fissato sull’1-1 fino al fischio finale di Massa, chiudendo così una partita intensa e ben combattuta, che consente ai nerazzurri di mantenere la vetta della classifica.