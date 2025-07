Lazio, abbonamenti record: tifosi uniti nonostante le proteste

La campagna abbonamenti della Lazio segna un andamento decisamente positivo, avvicinandosi a quota 24.500 sottoscrizioni. Nonostante un clima di contestazione nei confronti della società, il desiderio dei tifosi di sostenere la propria squadra all’Olimpico è rimasto forte.

Già durante la fase di prelazione, oltre 19.386 tessere erano state vendute, un numero nettamente superiore rispetto al passato. Nel corso dello stesso periodo dell’anno scorso, si erano registrati 12.200 abbonamenti, con un totale finale che aveva raggiunto le 29.036 sottoscrizioni. Quest’anno, con quattro giorni di anticipo, la quota della stagione precedente è stata già doppiata. L’ottimo risultato è stato favorito dall’avvio anticipato della campagna e dall’appeal del tecnico Maurizio Sarri, molto apprezzato dai sostenitori.

Il sorteggio del calendario ha inoltre previsto il derby contro Roma alla quarta giornata, rendendo complicata una riapertura della campagna abbonamenti dopo il 20 agosto per via delle sovrapposizioni con la vendita dei biglietti per quella sfida. Un altro fattore che ha portato i tifosi a sottoscrivere i propri abbonamenti è la paura di non trovare più posti nei settori tradizionali, dato che la Curva Nord è già esaurita in prelazione. Infine, per coloro che programmavano di assistere ad almeno dieci partite durante la stagione, l’abbonamento risulta un’ottima opzione economica. Il traguardo delle 30.000 sottoscrizioni ora appare più che realistico.