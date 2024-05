l’azienda ha preso una drastica decisione contro l’attore

Il contratto con la società Divina Luna vietava esplicitamente l’inclusione di elementi pubblicitari o promozionali non autorizzati dalla Rai

Ricordate lo scandalo delle scarpe U-Power di John Travolta? C’è una novità succulenta. La questione aveva scioccato mezza nazione che era stata incollata al Festival. Pubblicità occulta a Sanremo e, per giunta, per mano di un personaggio molto seguito e molto amato dagli Italiani? Ebbene, ecco gli sviluppi in merito.

La controversia emersa durante il Festival di Sanremo 2024 che ha coinvolto John Travolta accusato di aver mostrato “un po’ troppo” un prodotto, il paio di scarpe scintillanti nello specifico, arriva alla tanto desiderata svolta. La Rai ha richiesto un risarcimento danni e ha sospeso il pagamento per la sua partecipazione.

Il CEO della Rai, Roberto Sergio, ha dichiarato durante la Commissione di Vigilanza: “Abbiamo avviato un’azione legale presso il tribunale di Roma”. Era ora, dirà qualcuno. Come molti ricorderanno, durante il Festival di Sanremo, John Travolta ha ballato quel (ormai famosissimo) “Ballo del Qua Qua” con le scarpe di cui è testimonial, creando una controversia sulla pubblicità non autorizzata dalla Rai. Il CEO della Rai, Roberto Sergio, ha spiegato:

Abbiamo avviato un’azione legale presso il tribunale civile di Roma contro le società Divina Luna e U-Power, per inadempienza contrattuale e violazione delle norme di correttezza, al fine di ottenere un risarcimento danni, inclusi quelli reputazionali.

Secondo quanto riportato da ‘AdnKronos’, Roberto Sergio ha esposto le sue conclusioni dopo un’approfondita indagine sul caso. Ha affermato che né i dipendenti né i collaboratori esterni della Rai erano a conoscenza dell’intenzione di John Travolta di promuovere le scarpe U-Power, il cui logo non è neanche ben noto al pubblico. Il contratto con la società Divina Luna vietava esplicitamente l’inclusione di elementi pubblicitari o promozionali non autorizzati dalla Rai. Per questo motivo, Rai considera gli accordi violati e ha deciso di sospendere il pagamento del compenso a John Travolta. Anche se sono passati quasi quattro mesi.