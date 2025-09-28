Lazarus, il thriller di Harlan Coben su Prime Video

Prime Video e Harlan Coben tornano a collaborare dopo la cancellazione di Shelter. Mentre il suo accordo con Netflix continua a prosperare, la piattaforma di streaming di Amazon presenta una nuova serie thriller chiamata Lazarus, scritta da Harlan Coben e dallo sceneggiatore britannico Danny Brocklehurst.

Il cast di Lazarus

La serie ha come protagonisti Sam Claflin, noto per Daisy Jones & the Six e Il Conte di Montecristo, e Bill Nighy, famoso per il suo ruolo di Davy Jones nei Pirati dei Caraibi. Completano il cast Alexandra Roach nel ruolo di Jenna Lazarus, David Fynn come Seth McGovern, Karla Crome nei panni di Bella Catton e Kate Ashfield nel ruolo della detective Alison Brown.

Lazarus è prodotta da Coben e Brocklehurst, insieme alla vincitrice del BAFTA Nicola Shindler e Richard Fee, per Quay Street Productions, parte di ITV Studios. Wayne Che Yip dirigerà i primi due episodi e sarà anche produttore esecutivo, mentre Matt Strevens ricoprirà il ruolo di produttore. La serie è una produzione di Amazon MGM Studios e Quay Street Productions in collaborazione con Final Twist Productions.

Di cosa parla Lazarus

La trama segue un uomo, interpretato da Sam Claflin, che torna a casa dopo il suicidio del padre, interpretato da Bill Nighy. Inizia a vivere esperienze inquietanti mentre si immerge in una serie di omicidi irrisolti e si confronta con il mistero della morte del padre e l’omicidio della sorella avvenuto venticinque anni prima.

Quando esce Lazarus su Prime Video

Tutti i sei episodi della serie saranno disponibili su Prime Video il mercoledì 22 ottobre.