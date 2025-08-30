Lazarus: il nuovo thriller di Harlan Coben su Prime Video

Prime Video e Harlan Coben tornano a collaborare per una nuova serie thriller, dopo la cancellazione di Shelter. Nel frattempo, continua il fruttuoso accordo dello scrittore con Netflix. La nuova serie si chiama Lazarus e si basa su un soggetto originale scritto da Coben e dallo sceneggiatore Danny Brocklehurst.

Il cast di Lazarus è guidato da Sam Claflin e Bill Nighy. Claflin, noto per il suo ruolo in Daisy Jones & The Six, interpreta il protagonista, mentre Nighy, famoso per il suo ruolo di Davy Jones in Pirati dei Caraibi, recita nei panni del padre del protagonista. Altri membri del cast includono Alexandra Roach come Jenna Lazarus, David Fynn nel ruolo di Seth McGovern, Karla Crome come Bella Catton e Kate Ashfield nel ruolo della detective Alison Brown.

La serie è prodotta e sceneggiata da Harlan Coben e Danny Brocklehurst, in collaborazione con Nicola Shindler e Richard Fee per Quay Street Productions, parte di ITV Studios. Wayne Che Yip dirigerà i primi due episodi e sarà anche produttore esecutivo, insieme a Matt Strevens.

Lazarus segue la storia di un uomo, interpretato da Claflin, che torna a casa dopo il suicidio del padre, interpretato da Nighy. Inizia a vivere esperienze inquietanti e si ritrova coinvolto in casi di omicidio irrisolti, mentre cerca di svelare il mistero della morte del padre e dell’omicidio di sua sorella, avvenuto 25 anni prima.

Tutti i sei episodi della serie saranno disponibili su Prime Video il 22 ottobre.