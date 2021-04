Olesya Rostova nel programma russo ‘Lasciali Parlare‘ ha detto di ricordare una lingua straniera e il nome ‘Danas’. Nonostante queste bislacche rivelazioni, adesso sappiamo che la ragazza non è Denise Pipitone. L’avvocato Giacomo Frazzitta ha dovuto battersi parecchio prima che il conduttore Dmitry Borisov (che pare sia il fidanzato di Julia Volkova) gli dicesse il gruppo sanguino di Olesya (che pare volesse Piera Maggio in studio). Il legale di Piera è giustamente sbottato ed ha parlato di “show assurdo”.

“Io volevo sapere il gruppo sanguigno di Olesya poi parliamo del resto. Avete voluto fare lo show, bene adesso dateci i dati in diretta. Vogliamo sapere la verità. Perché se il gruppo sanguigno di Olesya non è uguale a quello di Denise è inutile che procediamo con il test del DNA. Olesya intervieni tu, dacci il tuo gruppo sanguigno e chiudiamo questo show che mi sembra davvero assurdo. Se fosse lei ovviamente verremo e l’abbracceremo. Intanto però ci deve essere coincidenza del gruppo sanguigno e poi del DNA. Se volete darcelo ok, se non volete io vi saluto. Basta, direi che è semplice no? Ciao, io vi sto salutando. Quindi o ci date il gruppo sanguigno o io vi saluto davvero. Perché questa mi è sembrata proprio una trappola”.