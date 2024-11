L’avvocato di Chiara Ferragni: “Accordo con Fedez sulla questione figli”

Daniela Missaglia è l’avvocata che assiste Chiara Ferragni nel suo divorzio da Fedez, avendo precedentemente seguito altri casi celebri come quelli di Nina Moric e Fabrizio Corona, Gigi Buffon e Alena Seredova, e Stefano Ricucci e Anna Falchi. Intervistata dal Corriere della Sera, Missaglia ha descritto Ferragni come una persona semplice e educata, con domande pratiche e la necessità di ricevere consigli per la tutela dei figli. Ha instaurato con lei un rapporto di fiducia e ha riferito che è stato raggiunto un accordo rapidamente. Inoltre, ha sostenuto la posizione del Garante della Privacy contro l’esposizione dei minori, osservando che il cambio di rotta di Ferragni riguardo alla pubblicazione delle immagini dei figli sembra tardivo e strumentale, considerando che in passato erano stati mostrati pubblicamente.

Riguardo alla polemica sollevata da Fedez attraverso un dissing in cui ha menzionato “un tentato suicidio”, Missaglia ha preferito non rispondere personalmente, definendo triste e scorretto riportare fatti riservati e affermando di mantenere un riserbo assoluto sulla questione.

Riguardo agli aspetti pratici del divorzio, Daniela Missaglia ha confermato che Chiara si occuperà interamente del mantenimento dei figli, rifiutando qualsiasi aiuto economico da parte di Fedez, poiché l’offerta dell’ex marito sarebbe stata considerata “irrisoria”. Questo denota la determinazione di Chiara a non accettare aiuti inadeguati in una situazione tanto delicata. Fedez, da parte sua, si farà carico delle spese scolastiche ordinarie e contribuirà alle spese mediche per i figli. Inoltre, il cantante potrà vedere i bambini secondo quanto stabilito dalla legge, con weekend alternati e di volta in volta passando la notte a casa di Fedez.

L’accordo stabilito segna un netto distacco tra i due, definendo le modalità di gestione della loro vita familiare da separati. La situazione sottolinea la volontà di entrambi di proseguire le loro vite, ma in direzioni diverse, confermando la separazione definitiva tra i Ferragnez.