Il 26 ottobre 1861, appena due giorni dopo il completamento della linea del telegrafo da parte della Western Union, che rendeva possibile la comunicazione istantanea fra le due coste degli Stati Uniti, chiuse la Pony Express.

Era un servizio leggendario che ebbe vita brevissima, appena 18 mesi durante i quali subì le conseguenze di una guerra con una tribù indiana, visse le prima gesta di un ragazzino che poi sarebbe diventato Buffalo Bill e consegnò migliaia di lettere da New York a San Francisco in appena 10 giorni. Il servizio era stato inventato da 3 imprenditori che erano rimasti colpiti dall’improvvisa rilevanza della California dopo la scoperta di alcune miniere d’oro. Era necessario approntare un sistema di comunicazione più veloce e sicuro delle diligenze, e i 3 congeniarono un sistema di staffette e stazioni. Le staffette erano fra cavalli, le stazioni erano quelle di posta dove si poteva fare rifornimento.

I rider erano tutti molto giovani e secondo una leggenda, preferibilmente orfani, perché dovevano essere disposti a rischiare la vita ogni giorno per portare a destinazione la sacca con le le missive. I primi viaggi si svolsero dal 3 aprile 1860 e all’inizio del 1861 il servizio contava su 80 rider, 184 stazioni, 400 cavalli e moltissimi assistenti. Dal marzo 1861, con lo scoppio della guerra di secessione, la tratta servita fu ridotta moltissimo, da Salt Lake City a Sacramento. Ma fu l’avvento del telegrafo a decretare la fine di quell’esperimento che si calcola perse oltre 100mila dollari dell’epoca.

Probabilmente alla fama del servizio contribuì moltissimo il fatto che, anni dopo, Buffalo Bill disse di averr lavorato per la Pony Express da giovanissimo, raccontando le sue avventure nel celebre Wild West Show, lo spettacolo del selvaggio West che girò gli Stati Uniti e l’Europa. Negli anni ‘80 in Italia è nata un’azienda per le consegne in città tramite motorino chiamata Pony Express che, con diverse evoluzioni, è ancora attiva.