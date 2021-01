“Il 2021, ne sono certa, sarà l’anno della formazione. Ma perché ciò accada bisogna passare dalla teoria e ai fatti. Formazienda, sotto questo punto di vista, sta predisponendo ogni soluzione utile per rendere più competitivo il sistema imprenditoriale italiano”. Ad affermarlo il direttore del Fondo Formazienda, Rossella Spada. L’ultimo avviso di finanziamento da 10 milioni ha consentito al Fondo paritetico interprofessionale di raggiungere quota 30 milioni per la formazione continua. Si tratta di risorse che saranno utilizzate dalle aziende per promuovere un rinnovamento delle competenze dei dipendenti.

Fonte