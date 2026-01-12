Lavoro per musicisti in Puglia

In Puglia sono disponibili nuove opportunità di lavoro per musicisti, cantanti di pianobar e DJ. Le opportunità di lavoro includono la possibilità di vitto e alloggio.

Le risorse selezionate lavoreranno per la ‘Tourist Art e Space Società Cooperativa’, azienda che si occupa di spettacoli e intrattenimento con sede a Lecce, e saranno assunte con contratto a tempo determinato, orario full time, con vitto e alloggio inclusi. La selezione è gestita dal Centro per l’Impiego di Bari.

I candidati ideali sono in possesso di esperienza, anche minima, nella mansione ricercata e hanno buona conoscenza delle lingue straniere inglese e francese. È richiesto anche il possesso della patente B.

Per candidarsi è necessario presentare il proprio CV tramite mail all’indirizzo [email protected], entro il 24 gennaio 2026, salvo proroghe. È consigliabile prendere visione della pagina con esempi di CV disponibili da scaricare e personalizzare, e non dimenticare di inserire l’Autorizzazione al trattamento dei dati personali.