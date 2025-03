Lavoro Part-Time Flessibile Perfetto per Studenti

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Part Time Flessibile Ideale Per Studenti



Azienda: SinEgo Group



Descrizione del lavoro: Azienda leader nel settore commerciale con sedi in tutta Italia apre le selezioni.Si ricercano profili per attività promozionale in stand a diretto contatto con il pubblico.Società che opera sul territorio con esperienza pluriennale che si occupa di marketing diretto ineventi presso i principali punti di affluenza, quali: Ikea, Esselunga ed a bordo dei treni Italo.PROFILO RICERCATO:Il nostro candidato ideale è una persona dinamica ed energica, maggiorenne con un ottimo livellodi italiano. Non si richiede esperienza pregressa nel ruolo. (Verranno valutati positivamente isoggetti con esperienze relative ad animatore, commesso, barista, cameriere, brand Ambassador,hostess, steward, addetti di biglietteria, promoter…)OFFERTA DELLA POSIZIONE:L’azienda garantisce una formazione continua e gratuita con tutor esperti, bonus aziendali tra i piùalti del settore, un regolare contratto da incaricato alle vendite ed una gestione flessibile dei turnilavorativi, a scelta del candidato se part time o full time.Ideale anche per studenti.La nostra mission è offrire alti standard aziendali, per partecipare alle selezioni.inoltrare il curriculum aggiornato.



Luogo: Emilia-Romagna