12.1 C
Roma
giovedì – 6 Novembre 2025
Attualità

Lavoro nero e decreti Flussi: la verità sui migranti a Napoli

Da stranotizie
Lavoro nero e decreti Flussi: la verità sui migranti a Napoli

Negli ultimi anni, molti migranti bengalesi a Napoli si sono trovati intrappolati nel lavoro nero e nella clandestinità a causa dei decreti Flussi. Questi cittadini, 398 in totale, sono arrivati in città tra il 2022 e il 2024 sulla base di richieste da parte di imprese che si sono poi rivelate inesistenti o scomparse. Senza un contratto, la prefettura ha revocato il nulla osta per la permanenza, costringendoli a chiedere aiuto alla Cgil per intercedere col prefetto.

Uno dei casi è quello di una giovane donna che si era trasferita a Napoli per lavorare in un’azienda tessile che, però, non è mai stata rintracciata. Living in un appartamento condiviso nel centro di Napoli, ha cercato di guadagnarsi da vivere con lavori occasionali come badante o pulizie. Alla fine ha trovato un lavoro in una struttura turistica a Capri, ma le condizioni erano difficili: vitto, alloggio e 500 euro al mese per turni di lavoro oltre le 12 ore. Nicola Ricci della Cgil Napoli ha denunciato che il lavoratore extracomunitario subisce due ingiustizie: non solo non trova il datore di lavoro, ma non può nemmeno ottenere il permesso di soggiorno senza un contratto.

Molti migranti si sentono costretti a pagare faccendieri per avere anche solo richieste di assunzione fittizie. Vania Chiarolanza, direttore provinciale del patronato Inca Cgil, ha evidenziato che il sistema è irrazionale e favorisce truffatori, mentre i lavoratori nella loro patria si affidano a agenzie che non sempre sono regolari.

Recentemente, il Tar ha accolto i ricorsi di due migranti, riconoscendo la loro buona fede nonostante la mancanza di un’azienda d’assunzione. Il prossimo click day si terrà a febbraio 2026 e le stime indicano che il numero di ingressi per lavoro stagionale aumenterà negli anni successivi. Tuttavia, l’ente Idos sottolinea che i decreti Flussi continuano a favorire sfruttamento e tratta di esseri umani, e chiede un superamento di questo sistema.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Occupazioni scolastiche a Roma, tensioni e richieste di dialogo
Articolo successivo
Portogallo: Bloccato Semi-Sommergibile con 1,7 T di Cocaina
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.