Lavoro nero e decreti Flussi: la verità sui migranti a Napoli

Negli ultimi anni, molti migranti bengalesi a Napoli si sono trovati intrappolati nel lavoro nero e nella clandestinità a causa dei decreti Flussi. Questi cittadini, 398 in totale, sono arrivati in città tra il 2022 e il 2024 sulla base di richieste da parte di imprese che si sono poi rivelate inesistenti o scomparse. Senza un contratto, la prefettura ha revocato il nulla osta per la permanenza, costringendoli a chiedere aiuto alla Cgil per intercedere col prefetto.

Uno dei casi è quello di una giovane donna che si era trasferita a Napoli per lavorare in un’azienda tessile che, però, non è mai stata rintracciata. Living in un appartamento condiviso nel centro di Napoli, ha cercato di guadagnarsi da vivere con lavori occasionali come badante o pulizie. Alla fine ha trovato un lavoro in una struttura turistica a Capri, ma le condizioni erano difficili: vitto, alloggio e 500 euro al mese per turni di lavoro oltre le 12 ore. Nicola Ricci della Cgil Napoli ha denunciato che il lavoratore extracomunitario subisce due ingiustizie: non solo non trova il datore di lavoro, ma non può nemmeno ottenere il permesso di soggiorno senza un contratto.

Molti migranti si sentono costretti a pagare faccendieri per avere anche solo richieste di assunzione fittizie. Vania Chiarolanza, direttore provinciale del patronato Inca Cgil, ha evidenziato che il sistema è irrazionale e favorisce truffatori, mentre i lavoratori nella loro patria si affidano a agenzie che non sempre sono regolari.

Recentemente, il Tar ha accolto i ricorsi di due migranti, riconoscendo la loro buona fede nonostante la mancanza di un’azienda d’assunzione. Il prossimo click day si terrà a febbraio 2026 e le stime indicano che il numero di ingressi per lavoro stagionale aumenterà negli anni successivi. Tuttavia, l’ente Idos sottolinea che i decreti Flussi continuano a favorire sfruttamento e tratta di esseri umani, e chiede un superamento di questo sistema.