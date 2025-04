Lavoro, l’annuncio di Meloni su nuove risorse per la sicurezza e l’incontro con i sindacati

La premier Giorgia Meloni ha annunciato, in un videomessaggio precedente all’1 maggio 2025, nuove risorse per la sicurezza sul lavoro, sottolineando che la festa dei lavoratori sarà dedicata a questo tema. Insieme all’Inail, il governo ha reperito 650 milioni di euro per nuove misure, portando a oltre 1,2 miliardi le risorse disponibili, inclusi i 600 milioni dei bandi Inail. Il 8 maggio, il governo si confronterà con i sindacati sulla sicurezza dei lavoratori. Meloni ha evidenziato l’importanza di festeggiare con azioni concrete, ricordando la creazione di oltre un milione di posti di lavoro negli ultimi due anni e mezzo e un record storico di occupati. Il tasso di occupazione femminile è a livelli mai visti, e i salari reali sono in crescita.

La premier ha espresso il desiderio di rafforzare gli incentivi per le imprese in materia di sicurezza, evidenziando la necessità di un’alleanza tra istituzioni, sindacati e datori di lavoro, poiché la sicurezza sul lavoro deve essere una priorità. Nonostante i progressi, Meloni ha riconosciuto che ci sono ancora troppi infortuni e vittime, sottolineando che è fondamentale continuare ad agire. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ha confermato che non verrà approvato alcun decreto fino all’incontro dell’8 maggio, per ascoltare le proposte delle parti sociali.

Calderone ha ribadito che negli ultimi due anni sono stati realizzati molti interventi legislativi per la sicurezza sul lavoro, mentre la segretaria della Cisl, Daniela Fumarola, ha apprezzato la convocazione del tavolo, considerata un passo importante verso una maggiore collaborazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.