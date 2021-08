Titolo: lavoro in smart working



Azienda: kevin don



Descrizione:: DESCRIZIONE offro un lavoro completamente da casa in smart working con stipendio fisso tutti i mesi fino a 3000 euro… ( no vendite,no call center,no porta a porta) solo persone serie, affidabili e intenzionate a svolgere questo lavoro…

Luogo:: Reggio Emilia