Più che una startup, si ripromette di essere un motore di impatto sul territorio, inseguendo la visione di far diventare Palermo un hub tecnologico perfettamente integrato in un ecosistema di aziende globali, sul modello di Lisbona e Barcellona. E invertire, in questo modo, i ‘flussi migratori del talento’, formando, attraendo e trattenendo professionisti in Sicilia. Edgemony è un po’ scuola di formazione digitale di alto livello, un po’ un ‘facilitatore’ per la costruzione di team tech da remoto: in sostanza cerca talenti, li forma e li aiuta a lavorare in aziende globali; e lo fa trattenendoli in Sicilia. Marco Imperato e Daniele Rotolo, i due fondatori, hanno maturato una lunga esperienza in Italia e all’estero, prima di decidere di rientrare sull’isola e dedicarsi al progetto insieme a Ugo Parodi, founder di Mosaicoon e socio del progetto.

Fonte