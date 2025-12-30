Lavoro in Liguria

10.5 C
Il Centro per l’Impiego della Spezia e Sarzana ha pubblicato 122 opportunità di lavoro in diversi settori economici del territorio provinciale. Le offerte coinvolgono sia profili qualificati sia posizioni rivolte a chi è al primo inserimento lavorativo.

Tra le figure professionali maggiormente richieste figurano saldatori e carpentieri, elettricisti, operai e assemblatori meccanici, muratori e manovali edili, tecnici installatori elettrici ed elettronici e impiegati tecnici. Le proposte contrattuali comprendono tempo determinato, indeterminato e apprendistato.

Sono presenti anche diverse opportunità di tirocinio, rivolte a chi intende acquisire competenze ed esperienza professionale, come ad esempio addetto/a al banco gastronomia e panetteria, addetti alla cassa e sala supermercato, aiuto cucina e aiuto camerieri di sala.

In vista della preparazione per la prossima stagione turistica, si registra un aumento delle ricerche di personale nei settori dell’accoglienza e della ristorazione, con figure come camerieri, camerieri ai piani, cuochi e aiuto cuochi, pizzaioli, banconisti, addetti al ricevimento e portieri notturni.

Le offerte sono consultabili sul sito regionale Formazione Lavoro. Per effettuare una candidatura, è consigliabile leggere bene i requisiti richiesti nell’annuncio e verificare di possedere tutti i requisiti indicati, aggiornando sempre il proprio curriculum vitae con le ultime esperienze lavorative e le competenze acquisite.

Nel caso di problemi con le candidature, è possibile inviare la propria candidatura via email, inserendo il numero di riferimento dell’offerta ID e allegando il proprio curriculum aggiornato all’indirizzo mail del CPI indicato nell’annuncio. In alternativa, è possibile consegnare di persona il proprio curriculum direttamente presso il Centro per l’impiego.

