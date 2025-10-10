15.1 C
Lavoro ibrido in Europa: sfide e rischi per i lavoratori

Da StraNotizie
Dopo la pandemia, il telelavoro si è affermato come modello organizzativo prevalente, con una preferenza crescente per la modalità ibrida che unisce lavoro in presenza e a distanza. Questo nuovo contesto presenta sfide significative per la salute e la sicurezza dei lavoratori, rendendo necessaria una revisione delle pratiche di valutazione e gestione dei rischi.

Il lavoro ibrido condivide alcune problematiche del telelavoro, come l’ergonomia domestica e l’isolamento, ma introduce anche rischi specifici: la diminuzione degli spazi d’ufficio porta a un aumento di hot-desking e flex-office, la necessità di prenotare le postazioni ostacola la continuità operativa, e l’inquinamento acustico insieme alla mancanza di spazi adeguati possono costringere a lavorare da casa. Inoltre, la frammentazione del team rischia di isolare i lavoratori che si trovano in orari diversi, influenzando negativamente il lavoro di gruppo e le relazioni.

Secondo le indicazioni di EU-OSHA, le organizzazioni devono svolgere un ruolo attivo nella prevenzione. È fondamentale che la valutazione dei rischi, in contesti fuori dal controllo diretto dell’azienda, coinvolga i lavoratori per raccogliere informazioni sulle condizioni operative reali. È necessario anche tener conto della crescente mobilità e dei rischi associati agli ambienti non standard.

Per garantire un lavoro remoto e ibrido sostenibile, è essenziale una collaborazione tra datori di lavoro e dipendenti. I datori devono fornire attrezzature ergonomiche, supporto tecnico e una politica chiara, mentre i lavoratori devono prestare attenzione all’ergonomia delle postazioni e mantenere contatti costanti con i colleghi. Senza una gestione adeguata dei rischi, il lavoro ibrido può pregiudicare la salute e la produttività.

