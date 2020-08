Smart working e design. La pandemia ha profondamente cambiato le abitudini di lavoro, e attrezzare in casa una postazione per scrivere, utilizzare il pc e collegarsi in videoconferenza è ormai diventata un’abitudine diffusissima, quasi necessaria. Ma non sempre le soluzioni approntate, spesso improvvisate, sono funzionali ed esteticamente apprezzabili. Un contributo arriva da Hiro, la piattaforma di design e e-commerce che lancia on line una open call chiedendo ai progettisti (senza limiti di età, origine ed esperienze professionali pregresse) di disegnare la postazione ideale per lo smart working. I progetti candidati, che dovranno pervenire a Hiro entro il 20 settembre, saranno prima giudicati da una giuria di esperti composta da un rappresentante di Hiro, il designer Paolo Cappello e dalla designer Francesca Lanzavecchia. I progetti considerati validi dalla giuria saranno poi sottoposti al ‘voto popolare’ della community di Hiro, che in questo modo potrà apprezzarne il gradimento reale presso il pubblico e, dunque, la reale commerciabilità.

