La crisi generazionale va aggredita su molti fronti. Per il ForumDD occorrono varie azioni come “combattere la povertà educativa sin dall’infanzia con strategie territoriali che mobilitino comunità educanti; salari minimi legali (come chiede l’Europa) e triplicazione delle forze ispettive per evitare lavoro sottopagato; strategia nazionale innovativa per il rinnovo generazionale della PA” e “bisogna accrescere la libertà, la responsabilità e l’indipendenza dei nostri giovani, e ridurre il peso che la presenza o l’assenza della ricchezza familiare ha nel divaricare i destini dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze” Per questo il ForumDD propone “l’eredità universale: una dotazione di capitale di 15mila euro per ogni ragazza e ragazzo affiancata da un servizio abilitante a supporto delle decisioni di utilizzo delle risorse. La misura costa 9 miliardi, e il modo di finanziarla è in sé un altro strumento di giustizia sociale”.

