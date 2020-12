“Sono convinta che vi sia una profonda comunanza di visione in merito al mercato e al lavoro tra il Circolo delle Imprese e la nostra organizzazione. Si tratta di realtà che sono cresciute e si stanno affermando unicamente grazie alla forza delle proposte che sono in grado di fornire senza beneficiare di rendite o percorsi agevolati”. Così Rossella Spada, a capo della struttura tecnica del fondo interprofessionale Formazienda, al quale aderiscono 110mila imprese, in gran parte Pmi, per un totale di 775mila dipendenti. Il direttore Spada, martedì 15 dicembre, alle 21, interverrà in qualità di relatrice all’evento organizzato dal Circolo delle Imprese e dal titolo ‘La sfida del lavoro dopo il Covid’.

