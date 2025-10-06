20.8 C
Economia

Lavoro e Turismo: nuove opportunità in Friuli Venezia Giulia

Cento nuove opportunità di lavoro si presentano nel settore del turismo e della ristorazione in Friuli Venezia Giulia. Venticinque strutture ricettive e pubblici esercizi della provincia di Udine partecipano al nuovo Recruiting Day, un’iniziativa promossa dalla Regione e da Confcommercio Udine. Questo evento è parte di un programma volto a facilitare l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, con particolare attenzione ai settori dell’accoglienza e della ristorazione.

L’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, ha sottolineato l’importanza di un’alleanza concreta tra pubblico e privato, che mira a coordinare le esigenze delle imprese e a favorire un incontro efficace tra chi cerca lavoro e chi lo offre.

Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum entro il 21 ottobre attraverso un link ufficiale. Le candidature saranno sottoposte a una preselezione per verificare i requisiti e identificare i profili più adatti. I candidati selezionati riceveranno conferma via email tra il 23 e il 29 ottobre, con dettagli sul colloquio.

Il Recruiting Day si terrà il 30 ottobre a Udine, presso Palazzo Belgrado, dove i partecipanti potranno incontrare direttamente i referenti delle aziende.

Tra le strutture aderenti ci sono alberghi come l’Albergo Baschera, l’Art Hotel e il Villaverde Resort, e ristoranti come Burger King, Old Wild West e Trattoria al Cercjebene. Le figure richieste includono receptionist, camerieri, cuochi, addetti alle pulizie e manutentori, coprendo diverse funzioni all’interno delle attività partecipanti.

