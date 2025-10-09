Lavoro e Politiche Regionali in Toscana: La Sfida di Appendino

Chiara Appendino, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, ha sostenuto i candidati al Consiglio regionale durante un evento in piazza Dante. Ha evidenziato che la campagna elettorale è stata caratterizzata da un impegno diretto con la popolazione e un focus su temi rilevanti.

Appendino ha indicato che i principali obiettivi del movimento riguardano la sanità, il lavoro e l’ambiente, collaborando con il Governatore Giani per portare avanti iniziative significative. Ha espresso scetticismo nei confronti di slogan e etichette, sottolineando l’importanza di un progetto serio.

Durante l’evento, si è discusso anche con rappresentanti sindacali e datoriali sui temi del lavoro e della filiera produttiva in Maremma. Appendino ha criticato la gestione del lavoro da parte del Governo negli ultimi anni, affermando che il premier ha fatto promesse senza seguire azioni concrete. Ha citato l’impegno di sei mesi fa per 25 miliardi a sostegno delle imprese, fondi che non sono stati ancora erogati.

Ha sottolineato la difficoltà di molti lavoratori, definendo il lavoro attuale come “povero”, con persone che non arrivano a fine mese. Secondo lei, sono necessarie politiche regionali per affrontare le problematiche nazionali, anticipando che la Toscana si preparerà a garantire un lavoro dignitoso e un reddito minimo per tutti. Ha concluso dichiarando inaccettabile la presenza di persone che si trovano ancora in condizione di povertà.