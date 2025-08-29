Lavoro e libertà: giovani in cerca di futuro in Francia

Durante il festival di Venezia 82, sono stati presentati il film francese “À pied d’œuvre” di Valérie Donzelli, co-sceneggiato con Gilles Marchand, e il sudcoreano “No Other Choice” di Park Chan-wook, ispirato al romanzo “The Axe” di Donald E. Westlake.

“À pied d’œuvre” esplora le difficoltà di molti giovani che rifiutano una vita standard e preferiscono vivere alla ricerca di un significato più profondo. Ispirato al romanzo autobiografico di Franck Courtès, il film narra la storia di un uomo di quarantadue anni che lascia il lavoro per diventare scrittore. Dopo il fallimento del suo terzo libro e il rifiuto del quarto, la moglie si trasferisce a Montreal con i figli. Costretto a vivere in un sottoscala e a svolgere lavori saltuari, il protagonista affronta la disapprovazione del padre e l’indifferenza della moglie. Solo quando il figlio maggiore legge il suo ultimo romanzo, che racconta le sue lotte, inizia a comprendere il sacrificio del padre. Bastien Bouillon interpreta il protagonista, affiancato da Virginie Ledoyen; il film ha ricevuto apprezzamenti per la direzione di Donzelli e la fotografia di Irina Lubtchansky.

“No Other Choice” si concentra invece sulle difficoltà lavorative odierne. Man-su, un esperto della produzione di carta, vive felicemente con la sua famiglia fino a quando non riceve un’anguilla come simbolo di licenziamento da una nuova gestione. Lottando contro la disoccupazione, Man-su sviluppa un piano oscuro per eliminare la concorrenza. La pellicola mescola elementi di commedia nera e drama, con scene che sfiorano l’assurdo. La fotografia di Kim Woo-hyung e la colonna sonora di Cho Young-wuk contribuiscono a rendere il tutto molto coinvolgente.

Fuori concorso, Luca Guadagnino ha presentato “After the Hunt”, una commedia amara ambientata nel contesto universitario di Yale, che affronta temi complessi come le dinamiche di potere tra docenti e studenti. Il film, con Julia Roberts nei panni della professoressa Alma Imhoff, esplora le conseguenze di un’accusa di stupro e le tensioni morali che ne derivano.

Infine, “Cover-up”, un documentario di Laura Poitras e Mark Obenhaus, offre uno sguardo critico sulla carriera del giornalista Seymour Hersh, evidenziando l’impunità spesso riscontrata nei media e nelle forze armate americane.