Lavoro e intelligenza artificiale: insidie del workslop in Italia

Un manager con molta esperienza in aziende internazionali ha affermato che le grandi imprese richiedono report da consulenti per sostenere decisioni aziendali, giustificare tagli di budget o validare strategie agli azionisti. Recentemente, Deloitte ha prodotto un report per il governo australiano utilizzando intelligenza artificiale, includendo citazioni false e riferimenti inventati. Questo episodio è emerso grazie alla segnalazione di un professore universitario, non dal governo stesso.

L’uso dell’intelligenza artificiale non è il problema principale, poiché la questione del lavoro di bassa qualità, o “workslop”, esiste da tempo. Questo termine si riferisce a documenti che appaiono professionali ma contengono gravi errori. Un’indagine ha mostrato che il 40% dei lavoratori americani ha subito “workslop” nell’ultimo mese. In Italia, questo fenomeno potrebbe manifestarsi se un documento ricevuto sembra generato da un algoritmo AI, creando ulteriore lavoro per chi lo riceve.

Il “workslop” trasferisce l’onere del lavoro dal creatore al destinatario, generando una spirale in cui tutti iniziano a ricorrere a strumenti AI per migliorare il lavoro già svolto. Il problema non si limita alla qualità del lavoro finale; la vera minaccia è interna, in quanto corrode la fiducia tra i colleghi.

L’approssimazione nel lavoro, amplificata dai moderni strumenti, può deteriorare i legami professionali, portando a conflitti e incomprensioni. È fondamentale sviluppare spazi di fiducia all’interno delle organizzazioni e smettere di replicare frasi che promuovono una corsa al predominio dell’AI, spesso fuorvianti. La responsabilità di utilizzare l’intelligenza artificiale in modo costruttivo spetta a noi, per preservare il nostro potere di collaborazione.