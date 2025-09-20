Lavoro e inclusione per disabili visivi a Reggio Calabria

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Reggio Calabria ETS APS organizza un’importante giornata di sensibilizzazione sui temi del lavoro, della prevenzione e delle tecnologie assistive per le persone con disabilità visiva.

L’evento, intitolato “Lavoro: un gioco di ruoli invertiti”, si svolgerà presso il Palazzo Bibbi a Reggio Calabria. La mattinata, dalle 9:30 alle 13:00, sarà dedicata alla prevenzione e all’esposizione di ausili tecnologici. Durante questa fase, saranno offerti controlli oculistici gratuiti, senza prenotazione, effettuati da medici specialisti. Sarà inoltre allestita un’esposizione di strumenti informatici per disabili visivi, con il supporto di una professionista del Centro di Consulenza Tiflodidattico che fornirà spiegazioni sui loro utilizzi.

Nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 19:30, si terrà un convegno moderato dall’Avv. Annunziato Antonino Denisi. Dopo i saluti istituzionali, esperti in ambito giuridico, formativo e associativo discuteranno vari argomenti, tra cui il mercato del lavoro, la salute dell’occhio, la valorizzazione delle potenzialità individuali e i diritti e doveri nei rapporti di lavoro. Saranno affrontati anche temi come le nuove figure professionali, la flessibilità e le tecnologie a supporto della disabilità.

Il convegno è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria per il riconoscimento di crediti formativi. L’U.I.C.I. Reggio Calabria vuole sottolineare l’importanza del lavoro come strumento di dignità e inclusione, promuovendo una società più equa in cui le persone cieche e ipovedenti possano esprimere al meglio le proprie capacità.