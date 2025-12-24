Lavoro all’estero nel turismo

La sentenza sull’abuso di posizione dominante a carico di Ryanair ricorda l’importanza del rispetto delle regole di concorrenza e del principio della par condicio operativa per tutti gli operatori della filiera turistica. Il presidente di Fto-Confcommercio, Franco Gattinoni, commenta la decisione dell’Antitrust sulla compagnia aerea irlandese, sottolineando che la federazione è stata costretta ad aprire una segnalazione all’Agcm per tutelare l’attività professionale delle agenzie di viaggio.

Le pratiche di Ryanair hanno penalizzato fortemente l’attività professionale delle agenzie di viaggio, che non sono coerenti con un mercato equo e trasparente. Il provvedimento evidenzia le criticità derivanti dall’assenza di una governance nazionale dei trasporti, che consente a singoli vettori di operare secondo logiche di ‘divide et impera’, di orientare il traffico in funzione dei benefici di contributi pubblici concessi da enti aeroportuali ravvicinati e di non garantire una programmazione dei voli stabile.

Ciò ha ricadute negative sulla pianificazione delle imprese e sulla promozione turistica delle destinazioni. La Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio sottolinea l’importanza di una collaborazione e di un dialogo con gli altri stakeholder del comparto per garantire un mercato equo e trasparente.