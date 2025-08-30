Lavoro Agile: Spazi Unici tra Storia e Innovazione

Chiese sconsacrate, banche dismesse, vecchi mulini, ex bunker e capannoni industriali: in tutto il mondo esistono migliaia di spazi adibiti a luoghi di lavoro agile. Con l’arrivo di settembre, periodo che segna il ritorno al lavoro di fronte al computer, è interessante esplorare ambienti insoliti e suggestivi dove è possibile controllare la posta e partecipare a videoconferenze. Questi luoghi unici offrono l’opportunità di mantenere un’atmosfera vacanziera anche nei mesi lontani da mare e montagna.