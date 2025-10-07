Lavoro agile in Italia: diritti e opportunità fiscali

Il lavoro agile, stabilito dalla legge 81, rappresenta oggi un modo riconosciuto per organizzare le attività lavorative, soprattutto dopo l’emergenza sanitaria. Questa normativa assicura pari trattamento economico e normativo rispetto al lavoro in presenza, includendo ferie, buoni pasto e detrazioni fiscali.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa su vari aspetti fiscali importanti legati al lavoro agile, come i buoni pasto, i rimborsi per utenze e la tassazione IRPEF, affrontando anche questioni di doppia imposizione per chi lavora in contesti transnazionali. È essenziale tutelare i diritti dei lavoratori, garantendo il diritto alla disconnessione e il rispetto delle ferie retribuite, per prevenire possibili abusi.

Nonostante il datore di lavoro abbia il diritto di controllo, è fondamentale che questo avvenga nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della privacy dei dipendenti. Una gestione efficace del lavoro agile richiede accordi chiari, regole condivise e politiche interne adeguate. È quindi necessario che le aziende adottino pratiche trasparenti per favorire un ambiente di lavoro equilibrato e rispettoso delle normative vigenti.