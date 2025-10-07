15.9 C
Roma
martedì – 7 Ottobre 2025
Economia

Lavoro agile in Italia: diritti e opportunità fiscali

Da StraNotizie
Lavoro agile in Italia: diritti e opportunità fiscali

Il lavoro agile, stabilito dalla legge 81, rappresenta oggi un modo riconosciuto per organizzare le attività lavorative, soprattutto dopo l’emergenza sanitaria. Questa normativa assicura pari trattamento economico e normativo rispetto al lavoro in presenza, includendo ferie, buoni pasto e detrazioni fiscali.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa su vari aspetti fiscali importanti legati al lavoro agile, come i buoni pasto, i rimborsi per utenze e la tassazione IRPEF, affrontando anche questioni di doppia imposizione per chi lavora in contesti transnazionali. È essenziale tutelare i diritti dei lavoratori, garantendo il diritto alla disconnessione e il rispetto delle ferie retribuite, per prevenire possibili abusi.

Nonostante il datore di lavoro abbia il diritto di controllo, è fondamentale che questo avvenga nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della privacy dei dipendenti. Una gestione efficace del lavoro agile richiede accordi chiari, regole condivise e politiche interne adeguate. È quindi necessario che le aziende adottino pratiche trasparenti per favorire un ambiente di lavoro equilibrato e rispettoso delle normative vigenti.

Articolo precedente
Sconfitta in Calabria, il centrosinistra cerca unità e riscatto
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.